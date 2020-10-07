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ING Basketbol Süper Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 07.10.2020 22:43 | Son Güncelleme

Türk Telekom: 79 - Darüşşafaka Tekfen: 69

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Kerem Baki

Türk Telekom: Ennis 9, Mustafa Baygül 14, Wiltjer 15, Dekker 9, Eric 16, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz 6, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 8, Luther 5, Erkan Veyseloğlu 4, Gillon 13, Jerret 8, Berk Demir 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler 10

1. Periyot: 21-14

Devre: 30-34

3. Periyot: 50-50

ING Basketbol Süper Ligi 1. hafta erteleme maçında Türk Telekom, sahasında Darüşşafaka Tekfen'in 79-69 yendi.

Bu sonuçla Türk Telekom, ilk galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise ise ikinci maçını da kaybetti.

Düşük tempoda başlayan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pota altını iyi kullanan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 34-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takımda kolay sayı bulamadı. Mustafa Baygül'le etkili olan Türk Telekom, rakibini yakaladı ve final periyoduna 50-50'lik eşitlikle girildi.

Son çeyrekte hem içeriden hem de dışarıdan yüksek yüzdeli isabetle oynayan Türk Telekom, rakibi karşısında çift haneli üstünlük kurdu ve sahadan 79-69 galip ayrıldı.

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