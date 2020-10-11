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ING Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko: 113 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sinen Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 17, Kenan Sipahi 5, Eddie 18, Pierre 13, Vesely 10, Westermann 6, Hamilton 18, Biberovic 8, Berkay Candan 16, Yiğit Onan 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 15, Tufan Önen, Neal 5, Frazier 2, Abu 30, Caner Ercan, Fırat Töz 8, Polat Kaya 5, Sercan Engin 3, Hasan Emir Gökalp 2, İbrahim Yıldırım, Mustafa Baştürk 4

1. Periyot: 39-24

Devre: 60-41

3. Periyot: 92-51

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 113-74 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise oynadığı 3. maçı da kaybetti.

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