Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Perez 11, Green 24, Burak Can Yıldızlı 8, Owens 6, Jones 11, İsmet Akpınar 3, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı 3, Aldridge, Erkan Yılmaz 4
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Saldivar 11, Sinan Sağlam 5, Akif Egemen Güven 14, Leissner 17, Macura 17, Wright 10, Utku Saraloğlu, Efe Beşok, Harun Apaydın, Ali Tuncer 2
1. Periyot: 10-21
Devre: 26-37
3. Periyot: 47-50
5 faulle çıkanlar: 35.18 Saldivar (HDI Sigorta Afyon Belediyespor), 39.08 Owens (Bahçeşehir Koleji)
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 76-70 yendi.
HDI Sigorta Afyon Belediyespor üçüncü galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji üçüncü kez mağlup oldu.