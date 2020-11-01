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ING Basketbol Süper Ligi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 76 - OGM Ormanspor: 87

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 14, Simpson 7, Tomas 12, Can Uğur Öğüt 16, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 4, Muhammed Doğan Şenli 4

OGM Ormanspor: Holloway 14, Kikanovic 21, Kidd 15, Hardy 10, Cevher Özer 14, Hagins 13, Efe Ergi Tırpancı, Erol Can Çinko, Tuna Han Dikmen, Kadir Bayram

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-45

3. Periyot: 55-68

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 87-76 yendi.

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