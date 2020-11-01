YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 01.11.2020 19:39 | Son Güncelleme

Türk Telekom: 81 - Pınar Karşıyaka: 61

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Ali Köseoğlu

Türk Telekom: Johnson 9, Dekker 19, Mcintyre 11, Wiltjer 16, Eric 13, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 2, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Semih Erden, Taylor 18, Henry 9, M'Baye 9, Kennedy 5, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 23-9

Devre: 43-21

3. Periyot: 70-41

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 81-61 yendi.

Karşılaşmaya Dekker ve Wiltjer'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle hızlı bir giriş yapan Türk Telekom, 15-2'lik seri yakaladı. Rakibine kolay basket şansı tanımayan başkent ekibi, ilk periyodu 23-9 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyotta sürdüren ve 15. dakikada Samet Geyik'in basketiyle 20 sayılık (33-13) farka ulaşan Türk Telekom, soyunma odasına 43-21 üstün gitti.

Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında rahat basketler bulmaya devam eden ve bir ara farkı 33 sayıya (68-35) kadar çıkaran başkent temsilcisi, üçüncü çeyreği 70-41 önde geçti.

Karşılaşmayı 81-61 kazanan Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip Pınar Karşıyaka ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Türk Telekom'dan Dekker oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:37
İkindi
15:27
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Ece Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.