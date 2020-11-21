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ING Basketbol Süper Ligi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.11.2020 22:11 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Aliağa Petkimspor: 74

Salon: Beşkaza

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Semih Vural

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 21, Fırat Töz, Erdem İlter 4, Abu 5, Emir Gökalp, Barış Hersek, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 20, Sercan Ergin, Atkins 19, Frazier 3

Aliağa Petkimspor: Ray 25, Tayfun Erülkü, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna, Ege Arar 4, Deniz Çelen, Hakan Yapar 7, Wimbush 6, Zack 12, Dorukhan Engindeniz, Alp Karahan 6, Hummer 14

1. Periyot: 21-13

Devre: 43-34

3. Periyot: 57-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 75-74 yendi.

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Hayat Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
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