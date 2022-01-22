YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

22.01.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef: 96 - Aliağa Petkimspor: 73

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Özge Şentür

Galatasaray Nef: Purcell 18, Trimble 23, Kravish 9, Bost 18, Sadık Emir Kabaca 2, Okben Ulubay 5, Blackshear 11, Eray Aydoğan 2, Canberk Kuş 3, Rıdvan Öncel 5, Ege Tan Yıldızoğlu

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam, Armand 20, Metehan Akyel 4, Ramirez 7, Aldrıdge 13, Eray Akyüz, Hamilton, Hakan Sayılı 15, Murat Kozan 2, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım 12

1. Periyot: 24-22

Devre: 48-35

3. Periyot: 79-54

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 96-73 yendi.

Maçın 4. dakikası 8-8 berabere geçilirken, Bost ile öne geçen Galatasaray Nef ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

Aliağa Petkimspor ikinci yarıda hücumda daha etkili oldu ve Aldridge'ın basketiyle 13. dakikada 26-24 öne geçti. Purcell'ın üç sayılık basketiyle 15. dakikada skor üstünlüğünü (29-28) yeniden eline alan Galatasaray Nef, soyunma odasına da 48-35 önde gitti.

Karşılaşmanın 3. periyodunda 79-54 üstünlük yakalayan Galatasaray Nef, karşılaşmayı da 96-73 kazandı.

Karşılaşma öncesi Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt ve futbolcu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Aliağa

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.