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ING Basketbol Süper Ligi maçları TRT ve Tivibu'da yayımlanacak

14.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları, Tivibu'dan basketbolseverlere ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi maçlarının yayın hakları konusunda TRT ve Tivibu ile yeniden anlaşıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayımlayacak. Ayrıca ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de belirlenen maçlar, Tivibu'dan yayımlanacak.

Yayın anlaşması için hassas bir süreç geçirdiklerini belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni anlaşmadan memnun olduğunu belirterek, "Tivibu ailesinin tüm yöneticilerine bu süreçteki değerli iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. 2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi artan coşku ve heyecanıyla Tivibu ve TRT ekranlarında, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Tivibu'da olacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, basketbolun gücünü ortaya koyduğunu aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Basketbolda kulüplerimiz ve taraftarlarımız için hep daha iyi bir yayın modeli arayışımız oldu. Devam eden pandemi sürecinde salonlarımızdaki seyirci kapasitemizi şimdilik yüzde elli ile sınırlandırmak zorunda kaldık. Ancak hepimiz biliyoruz ki taraftarımız ve izleyicilerimiz olmadan basketbolun coşkusu eksik kalıyor. Bu nedenle ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi Tivibu yayınlarımızın yanı sıra TRT Spor'da da basketbol şöleni yaşanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi de Tivibu'nun açık kanalından basketbolseverlere ulaşacak. Basketbolun gücünü ortaya koyan bu büyük yayın anlaşmamız ile Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği ortaya koyan Tivibu ve TRT'ye çok teşekkür ediyorum."

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını belirtti.

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