ING Basketbol Süper Ligi play-off

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Şehmus Hazer, Blackmon ve Ercan Osmani ile etkili olan Beşiktaş Icrypex, 5. dakikayı 16-8 üstün geçti. TOFAŞ, özellikle kısa oyuncularının set hücumlarıyla Beşiktaş'a karşılık vermeye çalışsa da pota altında Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle rahat skor üretmeye başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 30-25 önde tamamladı.

İkinci periyota da hızlı başlayarak Ercan Osmani ve Furkan Haltalı ile sayılar bulan Beşiktaş karşısında TOFAŞ, hücumdaki enerjisini arttırarak Purcell ve Simmons ikilisinin oyunlarıyla 14. dakikada skoru eşitledi: 35-35. Konuk ekibe karşı savunmada sertliği de arttıran TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex'in boş hücumlarını hızlı hücumlardan Berk Uğurlu, Zubcic ve Phillip ile iyi değerlendirerek soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

Üçüncü periyot geneli TOFAŞ'ın oyuna hakim görüntüsüyle geçti. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı çeyreğin son dakikalarını iyi oynayan ev sahibi ekip, final periyotuna 84-69 önde girdi.

Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Beşiktaş Icrypex, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Egehan Arna'nın sayılarıyla 13-0'lık seri yakaladı ve adeta bu seriyle maça tutunarak 13. dakikada farkı 6'ya indirdi: 84-78. Geri dönüşle beraber parkede bir enerji yakalayan siyah-beyazlı ekip, Blackmon ve Alperen Şengün ikilisiyle skor üretmeye devam ederek 39. dakikada tabeladaki durumu lehine çevirdi: 88-89.