YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı

10.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka eşleşmesinde ilk maç, yarın İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Play-off çeyrek final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes, yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında serinin ikinci müsabakası ise Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde 19-21 Mayıs'ta Dörtlü Final organizasyonuna katılması dolayısıyla 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de yapılacak.

İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

13 Mayıs Cuma:

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Mayıs Cumartesi:

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15 Mayıs Pazar:

18.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Mayıs Salı:

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Büyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptıBüyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptı
Oğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdiOğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdi
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Mayıs Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:16
Yatsı
21:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.