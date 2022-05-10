İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Play-off çeyrek final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes, yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında serinin ikinci müsabakası ise Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde 19-21 Mayıs'ta Dörtlü Final organizasyonuna katılması dolayısıyla 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de yapılacak.

İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

13 Mayıs Cuma:

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Mayıs Cumartesi:

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15 Mayıs Pazar:

18.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Mayıs Salı:

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)



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