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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesibe Aydın: 83 - Çankaya Üniversitesi: 81

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Fatih Güler, Samet Biner, Metehan Alaçam

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Derin Yaya 13, Nelson 4, Thomas 15, Egbo 6, Duygu Özen 5, Gülşan Duman Bıçakçı 8, Beylem İlma, İlayda Güner 8

Çankaya Üniversitesi: White 21, Melike Tuğba Oral 8, Harris 30, Melike Yalçınkaya 4, Turner 2, İdil Türk 6, Gülse Uğur 3, Gizem Tüzün 5, Nilay Aydoğan 2

1. Periyot: 24-21

Devre: 51-47

3. Periyot: 71-65

Beş faulle oyundan çıkan: 31.31 Nelson (Nesibe Aydın)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 83-81 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Çankaya Üniversitesi nesibe aydın

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