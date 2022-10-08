Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Fatih Güler, Samet Biner, Metehan Alaçam

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Derin Yaya 13, Nelson 4, Thomas 15, Egbo 6, Duygu Özen 5, Gülşan Duman Bıçakçı 8, Beylem İlma, İlayda Güner 8

Çankaya Üniversitesi: White 21, Melike Tuğba Oral 8, Harris 30, Melike Yalçınkaya 4, Turner 2, İdil Türk 6, Gülse Uğur 3, Gizem Tüzün 5, Nilay Aydoğan 2

1. Periyot: 24-21

Devre: 51-47

3. Periyot: 71-65

Beş faulle oyundan çıkan: 31.31 Nelson (Nesibe Aydın)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 83-81 mağlup etti.



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