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ING Mobil'den ilk kez ING'li olanlara özel "Hoş Geldin" kampanyası

09.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Mobil'den ilk kez ING'li olanlar, e-Turuncu Hesap'ın yüzde 19,50 güncel "Hoş Geldin Faizi" fırsatından yararlanabiliyor

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, dijital müşteri edinimi ile ilk kez ING'li olanlara özel kampanya sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Mobil'den ilk kez ING'li olanlar, e-Turuncu Hesap'ın yüzde 19,50 güncel "Hoş Geldin Faizi" fırsatından yararlanabiliyor.

ING Türkiye'nin tasarruf sahipliği oranının artmasına katkı sunan ve bugüne kadar 2,7 milyona ulaşan müşteri sayısıyla Turuncu Hesap ürünü, vade derdi olmadan birikim yapma imkanı sağlıyor ve 1.000 liraya da, 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırıyor.

Turuncu Hesap'ta biriken parayı ING'liler diledikleri zaman ihtiyaçları için anında kullanabiliyor. Turuncu Hesap'tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor ve kullanıcılar o güne kadar kazandığı faizi de kullanabiliyor.

ING Mobil'i indirenler, "ING'li Ol"u tıklayarak sadece 3 adımda müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Kısa formu dolduran kullanıcılar, ardından yönlendirmeleri takip ederek kimlik bilgilerini doğruluyor. Kullanıcılar, son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor ve ING'nin müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden hemen faydalanmaya başlayabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC özelliği olan bir telefonu olması gerekiyor.

ING tarafından sağlanacak bu hizmet ile kullanıcılar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra isterlerse hemen bir ING müşteri temsilcisine bağlanarak müşteri olma işlemlerini tamamlayabiliyor ya da görüntülü görüşmeleri için randevu alabiliyor.

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