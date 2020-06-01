ING Türkiye, uzaktan çalışmada sınırları kaldırıyor

İSTANBUL (AA) - “Flexi Yaz” adı verilen uygulama ile ING çalışanları yaz döneminde diledikleri şehirde ve lokasyonda çalışabilecek.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliğini artıran yeni nesil çalışma yöntemine “Flexi Yaz”ı ekledi. Buna göre, ING Türkiye Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon Merkezi çalışanları, seçtikleri paket kapsamında yaz döneminde diledikleri şehirden çalışabilecek.

Çalışanlara, seçtikleri pakete göre bir ya da iki ay kendi tercih ettikleri lokasyondan çalışma imkanı sunan Flexi Yaz, 15 Haziran-15 Eylül'de geçerli olacak. Aynı zamanda Flexi Yaz seçenler, bu dönemde haftada beş gün değil, üç ya da dört gün çalışmayı tercih edebilecek.

- "Çalışanlarımız özgür ve keyifli bir yaz geçirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, Türkiye'nin en çok çalışmak istenilen ve en sevilen markalarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek, çalışanlarının mutluluğunu, bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, verimliliği ve yetenek çekimini artıran bir politika benimsediklerini kaydetti.