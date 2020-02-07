ING Türkiye'den 1 milyar 976 milyon TL kar

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye’nin 2019 yılında , vergi öncesi karı ise 1 milyar 976 milyon TL oldu.

ING Türkiye açıklamasına göre, ING Türkiye, 2019 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2019 yıl sonunda ING Türkiye’nin konsolide aktif toplamı 65,4 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1 milyar 976 milyon TL oldu. Yıl sonu itibarıyla konsolide öz kaynakları 8,5 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25,57 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2019 yıl sonunda ekonomiye 42,8 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 51,1 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat hacmi ise 39 milyar TL’ye yükseldi.

Bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olma anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye 2019 yılında öncü bir adım atarak isminden “Bank” ifadesini çıkarttı ve şubelerini dijitalleşme vizyonuna uygun olarak dönüştürmeye başladı.

Dijital Bankacılık alanında teknolojiye yapılan yatırımlar ve ING Mobil’den yapılan işlem çeşitliliğinin artmasıyla beraber dijital kanalları kullanan toplam müşteriler içerisinde ING Mobil’in müşteri payı yüzde 97’ye yükseldi. 2019 yılı boyunca, tüm kredilerin adet bazında yüzde 90’ı, hacim bazında ise yüzde 70’i şube dışı kanallardan kullanıldı. Sadece yazışarak finansal işlemlerin gerçekleştirilebildiği ve soruların yanıtlandığı akıllı bankacılık robotu INGo ile 2019 yılı içerisinde 2 milyondan fazla kullanıcıyla 16 milyon mesajlaşma gerçekleşti. ING Türkiye, dijitalleşme yolunda attığı adımlar sayesinde tüm ING ülkeleri arasında en fazla gelişme kaydeden ülke olarak seçildi. ING Mobil bankacılık kullanan müşterilerimizin 2019 içerisinde memnuniyet oranı da yüzde 89’a ulaştı.