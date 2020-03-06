ING Türkiye'den 2 bin 550 TL'ye varan emekli maaş promosyonu

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyon fırsatını 2 bin 550 TL olarak güncelledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekliler için başlattığı avantajlı promosyon kampanyasını bir adım ileri taşıdı.

Avantajlı kampanya kapsamında ING'li emekliler, sunulan 750 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak.

Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon, toplamda ise 2 bin 550 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. ING'li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.

- "Emekliler için sunduğumuz avantajları artırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Sunduğumuz son derece avantajlı promosyon kampanyasını 2 bin 550 TL'ye varan rakamlarla daha da rekabetçi hale getirdik. Amacımız emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve kendileri için değer yaratacak bir bankacılık deneyimi sunmak." ifadelerini kullandı.