ING Türkiye'den ÇiçekSepeti'nde mağazası bulunan işletmelere özel avantajlar

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, e-ticaret platformu ÇiçekSepeti ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında ÇiçekSepeti Avantaj platformu üzerinden ÇiçekSepeti'nde mağazası bulunan işletmelere özel avantajlar sunuyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletmeler, ING'nin dijital, esnek ve avantajlarla dolu ürünlerinden yararlanarak zahmetsiz bir bankacılık deneyimi ile ticarette güç kazanıyor.

ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletmeler, iş yerlerinden ayrılmadan, şubeye gitmeden, tamamen dijital ve anında hizmet alarak zamandan tasarruf sağlıyor ve işlerini büyütme imkanına kavuşuyor. İş birliği kapsamında, işletmeler dijital kanallardan edinilebilen ING Cebimde POS ile ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alarak cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştürebiliyor. İşletmeler, ING Cebimde POS ile POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti olmadan aylık 5 bin TL'ye kadar yüzde 0,49 üye iş yeri ücretinden faydalanıyor.​​​​​​​

ÇiçekSepeti'nde mağazası olan işletmeler, ING KOBİ Anında Kredi ile kredi ihtiyaçları için ING Mobil'den veya Internet Bankacılığından ING KOBİ Anında Kredi'ye başvurabiliyor ve 60 aya varan vade seçeneği ile yüzde 1,64'ten başlayan faiz oranlarından yararlanabiliyor. Aynı zamanda vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan e-Turuncu Hesap'ı ilk kez açan işletmelere özel hoş geldin faizi ve ek yüzde 2 faiz avantajı sunuluyor.

İş birliği kapsamında ÇiçekSepeti, 31 Mayıs 2022'ye kadar ÇiçekSepeti pazar yerinde ilk defa satıcı olarak yerini alacak ING, müşterilerine toplamda 50 bin TL'ye kadar olan satışlar için sıfır komisyon avantajı, ücretsiz ürün listeleme imkanı ve 500 TL reklam bütçesi gibi fırsatlar sunuyor.

