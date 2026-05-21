İngiliz basını duyurdu: Fenerbahçe'den Salah bombası

Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah, Suudi Arabistan'ı reddetti. Fenerbahçe yönetimi Mısırlı yıldız oyuncuya dev teklif yaptı.

Emre Şen
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve yeni sezonun kadro planlaması için şimdiden kollarını sıvayan Fenerbahçe'de, dünya futbolunu temelinden sarsacak tarihi bir transfer operasyonu yürütülüyor. İngiliz basınının önde gelen mecralarından CaughtOffside'ın özel haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Liverpool forması giyen dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile sürpriz bir transfer teması kurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ, AVRUPA'YI SEÇTİ

Haberin detaylarında, sezon sonunda İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki süperstarın kariyer planlamasına geniş yer verildi. Kariyerine Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek isteyen Mohamed Salah'ın, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen ve yıllık yaklaşık 30 milyon doları bulan astronomik teklifleri kesin bir dille geri çevirdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN 3 YILLIK DEV PROJE

