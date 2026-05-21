Noa Lang resmen açıkladı: Virgil Van Dijk adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'dan ayrılan Noa Lang, Liverpool forması giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'ın kendisine Galatasaray'ı sorduğunu açıkladı.

Emre Şen
Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da, transfer dedikoduları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla olan kiralık sözleşmesi sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, gazeteci Kağan Dursun'a yaptığı özel açıklamalarda dünya futbolunu sarsacak bir ismin Galatasaray'a olan ilgisini ifşa etti.

"VAN DİJK GALATASARAY'I VE İSTANBUL'U SORDU"

Liverpool'un ve Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı olan Virgil van Dijk ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanan Noa Lang, tecrübeli stoperin Türkiye'ye olan merakını dile getirdi. Lang, "Van Dijk bana bizzat Galatasaray'ı sordu. Kulübü sevdiğini söyledi ve özellikle İstanbul'daki yaşamı merak etti. Galatasaray ile ilgili ortada bir şeyler var ama şu an için konuşacak net bir bilgi yok. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp ve dünyadaki büyük oyuncuların hepsi Galatasaray'a uyum sağlar." sözleriyle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

LEROY SANE'Yİ BEĞENDİ, ATMOSFERE HAYRAN KALDI

Virgil van Dijk'ın Galatasaray'a olan ilgisi sadece Noa Lang'ın sözleriyle de sınırlı değil. Dünyaca ünlü savunmacı, sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Leroy Sane'nin Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giyen Hollandalı yıldız, stadyumdaki atmosfere olan hayranlığını, "Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi." sözleriyle dile getirmişti.

