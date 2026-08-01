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İngiliz basını Rafael Leao transferini duyurdu! Büyük ters köşe

Transfer döneminde adı sık sık Türk devleriyle de anılan Milan'ın Portekizli süperstarı için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig devinin, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için dev transfer yarışına dahil olacağı öne sürüldü.

İngiliz basını Rafael Leao transferini duyurdu! Büyük ters köşe
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan AC Milan'ın Portekizli hücumcusu Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili İngiliz basınında son derece dikkat çeken bir haber kaleme alındı. İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu için Ada'dan iddialı bir talip çıktı.

GİZEMLİ HÜCUMCU İÇİN ROTA LEAO

İngiliz basını Rafael Leao transferini duyurdu! Büyük ters köşe 1

BBC'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Manchester City'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'nun yanı sıra hücum hattına bir elit takviye daha yapmak istediklerini ifade etti.

Haberin detaylarında, İtalyan çalıştırıcının ismini sır gibi sakladığı bu ikinci hücum oyuncusunun kimliğiyle ilgili okların Milan forması giyen Rafael Leao'yu gösterdiği vurgulandı.

VİCTOR OSİMHEN DE ALTERNATİFLER ARASINDA

İngiliz basını Rafael Leao transferini duyurdu! Büyük ters köşe 2

Tottenham'ın hücum bölgesi için belirlediği geniş listede Rafael Leao'nun yanı sıra birbirinden ünlü yıldızlar da bulunuyor. BBC'nin aktardığı bilgiye göre; Londra ekibinin gündemindeki diğer alternatifler arasında Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, PSG'den Bradley Barcola, Manchester United'dan Marcus Rashford, Liverpool'dan Cody Gakpo ve Chelsea'den Pedro Neto yer alıyor.

İngiliz devinin hangi oyuncu için resmi temaslara başlayacağının henüz netlik kazanmadığı ve Leao dahil tüm bu isimlerin şu aşamada potansiyel adaylar olarak değerlendirildiği aktarıldı.

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