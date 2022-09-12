İngiliz dağcılar Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yaptı

İngiltereli dağcı grubu, zorlu hava şartlarında başarıyla gerçekleştirdikleri Ağrı Dağı zirve tırmanışını, bir süre önce vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'e adadı.

Doğubayazıt ilçesine gelen 5 İngiliz dağcı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin'in rehberliğinde Çevirme mezrasından tırmanışa başladı.

İlk geceyi 3200 kampında çadırlarda geçiren dağcı grubu, sonraki gün yeniden tırmanışa başlayarak 4200 kampına ulaştı.

Dağcı grubu, daha sonra tırmanışa devam ederek tipi ve dondurucu soğuklara rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Kaş ve kirpiklerinde buz oluşan grup, zirve tırmanışını dönüş yolunda vefatını öğrendikleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e adadı.

Rehber Mustafa Tekin, AA muhabirine, tırmanışta zaman zaman güzel manzaraların olduğunu ve zirveye yaklaşıkça havanın soğuduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'na 174. zirve tırmanışını yaptığını dile getiren Tekin, "Tırmanış çok güzel başladı. Zirveye yaklaştıkça özellikle geceleri dondurucu soğuk vardı. Gece sabaha doğru zirve tırmanışına başladık ve zaman zaman fırtına bizi çok zorladı. Kontrollü bir şekilde zirveye ulaştık. Bazı arkadaşların kaş ve sakallarında buz oluştu. Dağcı arkadaşlar inişe geçerken Kraliçe 2. Elizabeth'in öldüğünü öğrendiler ve tırmanışlarını ona adadılar." diye konuştu.

