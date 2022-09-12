YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. İngiliz dağcılar Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yaptı

İngiliz dağcılar Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yaptı

12.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin: - "Dağcı arkadaşlar inişe geçerken Kraliçe 2. Elizabeth'in öldüğünü öğrendiler ve tırmanışlarını ona adadılar"

İngiltereli dağcı grubu, zorlu hava şartlarında başarıyla gerçekleştirdikleri Ağrı Dağı zirve tırmanışını, bir süre önce vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'e adadı.

Doğubayazıt ilçesine gelen 5 İngiliz dağcı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin'in rehberliğinde Çevirme mezrasından tırmanışa başladı.

İlk geceyi 3200 kampında çadırlarda geçiren dağcı grubu, sonraki gün yeniden tırmanışa başlayarak 4200 kampına ulaştı.

Dağcı grubu, daha sonra tırmanışa devam ederek tipi ve dondurucu soğuklara rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Kaş ve kirpiklerinde buz oluşan grup, zirve tırmanışını dönüş yolunda vefatını öğrendikleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e adadı.

Rehber Mustafa Tekin, AA muhabirine, tırmanışta zaman zaman güzel manzaraların olduğunu ve zirveye yaklaşıkça havanın soğuduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'na 174. zirve tırmanışını yaptığını dile getiren Tekin, "Tırmanış çok güzel başladı. Zirveye yaklaştıkça özellikle geceleri dondurucu soğuk vardı. Gece sabaha doğru zirve tırmanışına başladık ve zaman zaman fırtına bizi çok zorladı. Kontrollü bir şekilde zirveye ulaştık. Bazı arkadaşların kaş ve sakallarında buz oluştu. Dağcı arkadaşlar inişe geçerken Kraliçe 2. Elizabeth'in öldüğünü öğrendiler ve tırmanışlarını ona adadılar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 bin 700 hap ele geçirildiGürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 bin 700 hap ele geçirildi
Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldüTokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü
Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat ettiOrdu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti

Ağrı Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:39
Öğle
12:09
İkindi
15:42
Akşam
18:30
Yatsı
19:50
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.