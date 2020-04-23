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İngiliz devi Tottenham Vedat Muriqi'i istiyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer bütçesi için çalışmalara başlayan sarı lacivertli kulübün, bu konudaki en büyük kozu Vedat Muriqi. Mourinho'nun başında olduğu İngiliz devi Tottenham'ın, yedek forvet almayı düşündüğü ve bu ismin Fenerbahçe'nin yıldız forveti olduğu iddia edildi

Kosovalı golcüyü, İtalya ve İngiltere takımları istiyor. Yönetim, koronavirüs olayı sonrası 15 milyon Euro seviyelerinde Vedat’ı satmayı düşünüyor. Olası bir satıştan gelecek paranın yüzde 15’i de Rizespor’a gidecek.

Sky Sport’tan Paul Gilmour, Mourinho'nun başında olduğu Tottenham’ın bir yedek forvet almayı düşündüğünü, bu konuda Vedat Muriqi’nin bir alternatif olduğunu söyledi. İtalya ekibi Lazio da Kosovalı golcü ile yakından ilgileniyor.

(AKŞAM)


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Vedat Muriqi koronavirüs Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Tottenham

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