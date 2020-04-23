İngiliz devi Tottenham Vedat Muriqi'i istiyor iddiası

Kosovalı golcüyü, İtalya ve İngiltere takımları istiyor. Yönetim, koronavirüs olayı sonrası 15 milyon Euro seviyelerinde Vedat’ı satmayı düşünüyor. Olası bir satıştan gelecek paranın yüzde 15’i de Rizespor’a gidecek.
Sky Sport’tan Paul Gilmour, Mourinho'nun başında olduğu Tottenham’ın bir yedek forvet almayı düşündüğünü, bu konuda Vedat Muriqi’nin bir alternatif olduğunu söyledi. İtalya ekibi Lazio da Kosovalı golcü ile yakından ilgileniyor.
(AKŞAM)
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