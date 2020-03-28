YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.03.2020 23:10 | Son Güncelleme

İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişiyi, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart'ta Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ve İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede bulunan 20 güvenlik kamerasının yaklaşık 40 saatlik görüntü kaydını inceledi.

Yapılan araştırmanın ardından, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. (40) Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Güvenlik Kamerası Jandarma Muğla Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
13:16
İkindi
16:48
Akşam
19:33
Yatsı
20:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Daş Eczanesi
Merkez
Muğla Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris’te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Marmaris’te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü

Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş 'o Anı' Anlattı

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş 'o Anı' Anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.