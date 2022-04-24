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İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi

24.04.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören düzenlendi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Seddülbahir bölgesinde bulunan anıt alanındaki törende, İncil'den alıntılar yaparak Gelibolu'nun burada savaşan ve ölenlerin hatıralarıyla dolu kutsal bir yer olduğunu söyledi.

Gelibolu'da birçok kişinin toprağa düştüğünü belirten Chilcott, "Burada onların mezarından başka bir şey bulamazsınız. Burada biz onları anıyoruz. Burada günümüzde ve çağımızda Ukrayna ve Rusya barışın zor kazanıldığını ve kolayca kaybedildiğini hatırlatıyor. Bu anma töreninde onların (Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenlerin) fedakarlıklarını onurlandırıyoruz." diye konuştu.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Zelanda'nın çelengi ise Gaziler Bakanı Meka Whaitiri tarafından anıta konuldu.

İngiltere, Kuzey İrlanda, Avustralya, Avusturya, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka temsilcileri de anıta ülkelerinin çelenklerini bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Almanya'nın Ankara Büyükleçisi Jürgen Schulz, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage ve Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile katılımcı ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.

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