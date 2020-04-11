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İngiliz taraftarların Mourinho ve Muriqi düşüncesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Tottenham taraftarları, Kosovalı forveti öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin golcüsü Muriqi... İngiliz futbolseverler, Mou'nun onunla birlikte yeni Costa'sına kavuşacağını düşünüyor.

İngiliz basınında sürekli olarak Tottenham Hotspur-Vedat Muriqi haberleri yapılırken Tottenham taraftarları da bu transfere oldukça sıcak bakıyor. Ada temsilcisinin ocak ayındaki ara transfer döneminde 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı ancak resmen masaya oturulmadığı vurgulandı. Fakat yeni sezon için taraflar bir araya gelecek. Vedat Muriqi’nin satışına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece bu sezonun bitmesi bekleniyor.

ONUN GİBİ FORVET BİZDE YOK

Taraftar forumlarında da bu transfer masaya yatırıldı. Harry Kane’in takımda kalması halinde bile Vedat Muriqi’nin kesinlikle kadroya katılması gerektiği vurgulandı. Yapılan yorumlarda, "Takımda şu anda Muriqi gibisi yok. Uzun boylu bir forvete ihtiyacımız var. Harry Kane’in yedeği yok. Muriqi, Kosova Milli Takımı’yla İngiltere’ye epey sorun çıkarmıştı. Kesinlikle çok kaliteli bir forvet ve Tottenham’a güç katacaktır" fikri öne çıktı.

CHELSEA DÖNEMİNDEKİ GİBİ

En ilginç yorum ise 'Diego Costa-Muriqi' kıyaslamasıyla ilgiliydi. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea’nin başındayken İspanyol forvet Diego Costa’dan iyi bir verim almıştı. Muriqi’yle birlikte Mourinho’nun yeni Diego Costa’sını bulacağı belirtildi. Tottenham, önümüzdeki sezon kadroyu baştan aşağıya yenileyecek. Savunmanın sağı için de Lille forması giyen Zeki Çelik düşünülüyor. Mourinho, listeyi yönetime verdi.

(AKŞAM)


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Fenerbahçe jose mourinho Vedat Muriqi İngiltere Premier Lig

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