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İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçmiyor

19.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu: - "Biz sezon sonuna kadar 1 milyon 200 bin misafiri Marmaris ve Fethiye'ye getireceğimizi düşünüyoruz" - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin: - "Görünen o ki 1 milyon bandını İngiliz turist pazarında aşacağız. Kasım ayına kadar İngilizler gelmeye devam edecek"

DURMUŞ GENÇ / SABRİ KESEN - Gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, yine İngilizlerin vazgeçilmez tatil adresi oldu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 7 aylık döneminde 1 milyon 501 bin 43 turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 685 bin 513 kişiyle İngiltere, 144 bin 163 turistle Rusya, 109 bin 533 misafirle Almanya, 90 bin 115 kişiyle Polonya, 52 bin 486 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden ise 419 bin 233 turist geldi.

Kentte gelen ziyaretçilerin 1 milyon 308 bin 560'ı hava yolunu tercih ederken 192 bin 483'ü ise deniz yolunu kullandı.

Muğla'ya Kovid-19 salgın tedbirlerinin geçerli olduğu geçen yıl 1 milyon 83 bin 589, 2020 yılında 695 bin 314 turist gelmişti. Kentteki tatil beldelerini salgından önceki 2019 yılında ise 3 milyon 256 bin 650 turist ziyaret etmişti. Bu yıllarda gelen ziyaretçilerin yarısından fazlasını yine İngiliz turistler oluşturmuştu.

- İngilizlerin tercihi Muğla

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, yaz destinasyonu olarak Muğla bölgesinin Türkiye'de Antalya'dan sonra ikinci büyükşehir olduğunu söyledi.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi dünya incisi turizm rotalarını barındırdığını aktaran Bülbüloğlu, "Özellikle İngilizlerin dünyada en çok tercih ettiği destinasyonlardan birisi Muğla. 2019 yılı rakamlarının biraz aşağısında kalsak da yine de Bakanlığın koyduğu hedefleri yakalayacağız gibi görünüyor. Biz sezon sonuna kadar 1 milyon 200 bin misafiri Marmaris ve Fethiye'ye getireceğimizi düşünüyoruz. Uçak sayılarına baktığımız zaman önümüze çıkan tabloda o." ifadelerini kullandı.

- "Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da otellerimiz dolu"

Bülbüloğlu, salgın yıllarının turist sayılarını ve istatistiklerini dikkate almadıklarını, 2019 yılı turizm rakamlarını önemsediklerini belirtti.

Bütün hesapların 2019'u geçmek olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de yaşanan karışıklık planlarımızı bozsa da şu an Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da otellerimiz dolu. Hedef kasım ayına kadar bu dolulukları sürdürebilmek. İngiliz, Alman ve Orta Avrupa pazarının talepleri yoğun. Dolu dolu gideceğimizi tahmin ediyorum. 2023 yılı çok güzel gözüküyor. Eğer dünyada bir karışıklık, bir mani çıkmazsa Türkiye ve Muğla'da rekorlar kıracağımızı düşünüyorum."

- İngiliz turist pazarında 1 milyon bandını aşacağız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de yükselen turist sayılarıyla birlikte İngiliz pazarındaki yükselişe vurgu yaparak, "Görünen o ki 1 milyon bandını İngiliz turist pazarında aşacağız. Kasım ayına kadar İngilizler gelmeye devam edecek. Son 1 aydır ciddi anlamda Rus turist de ağırlıyoruz. İskandinav pazarında misafir ağırladık." dedi.

Turist sayısında önemli artışlar olduğuna dikkati çeken Esin, bunun 2023 rezervasyon beklentisini daha da artırdığını kaydetti.

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