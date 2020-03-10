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İngilizce öğretmenlerine ‘Soru Hazırlama Teknikleri’ eğitimi verildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Elemanı Dr.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Elemanı Dr. Seval Kula Kartal tarafından Denizli’de görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik ‘Soru Hazırlama Teknikleri’ eğitimi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Denizli Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından İngilizce öğretmenlerine yönelik ‘soru hazırlama teknikleri’ eğitimi düzenlendi. Pınar, Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim PAÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Seval Kula Kartal tarafından verildi. 3 gün süren eğitimde, öğretmenlere soru hazırlamada göz önünde bulundurulması gereken genel ölçme ilkelerinden bahsedildi. Ayrıca, sınıf içinde ölçmenin daha etkili ve öğrenmeleri izleme amaçlı kullanımına ilişkin de bilgi paylaşımı ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

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