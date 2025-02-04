İngilizce rica ederim nasıl yazılır? İngilizce rica ederim’in doğru yazılışı nedir?

Rica ederim ifadesi dilimizde “bir şeyi nazikçe dilemek ya da dilekte bulunmak” anlamında kullanılmaktadır. Konuşma dilinde ve yazışmalarda bu sözcük çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Aynı şekilde İngilizce dilinde de bu kelimenin yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Rica ederim kelimesini İngilizce yazarken birtakım imla hataları görülebilmektedir. İngilizce dilinde sözcüklerin ya da ifadelerin yazılışları ile birlikte söyleniş tarzları birbirlerinden apayrıdır.

İngilizce rica ederim nasıl yazılır?

İngilizce dili bünyesinde çok sayıda farklı sözcük vardır. Bu sözcükleri tek tek öğrenmek, dil gelişimi yönünden büyük bir öneme sahiptir. Kelimeleri öğrenirken hem okunuşlarını hem de yazım şekillerini aynı anda öğrenmekte yarar vardır.

İngilizce'de yaygın olarak karşımıza çıkan ifadelerden biri rica ederim ifadesidir. Bu ifade kendi dilimizde yazıldığı gibi telaffuz edilirken, İngilizce'de ise okunuşu ve yazılışı birbirinden farklıdır. Rica ederim sözcüğü İngilizce dilinde “You’re welcome” şeklinde yazılmaktadır. Söyleniş şekli ise “yur welkım” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu ifadenin yazılışı kadar okunuş biçimi de oldukça önemlidir. Bu yüzden sesli okunuş özelliği sunan yardımcı araçlardan fayda sağlayabilir ve rica ederim ifadesinin İngilizce söylenişini daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İngilizce rica ederim’in doğru yazılışı nedir?

İngilizce'de günlük sohbetlerde en sık kullanılan ifadelerden biri rica ederim sözcüğüdür. Genellikle bir kişi teşekkür ettiğinde bu duruma karşılık olarak, “rica ederim” ifadesini kullanırız. Türkçemizde olduğu gibi İngilizce'de de aynı şekilde biri bir konuda teşekkür ettiğinde ona İngilizce olarak “You’re welcome” yani “rica ederim” diye karşılık veririz.

Rica ederim kelimesinin İngilizce yazılış şeklinde yer alan kesme işareti bir nevi kısaltma olarak tanımlanabilir. Bu ifade kısaltılmadan kullanıldığında “You are welcome” olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki ifade de İngilizce dilinde doğru yazım şekli olarak kabul edilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında İngilizce rica ederim’in doğru yazılışı şöyledir: