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İngiltere Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan "Türkiye'nin hizmet kalitesi ve Kovid-19 tedbirlerine" övgü:

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

"Türkiye çok iyi kalitede hizmet veriyor. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye'ye daha fazla İngiliz turist gelecek" - "Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de pandemi riski düşük. İngiliz turistler güvenli şekilde Türkiye'ye seyahat edebilir" - "Güvenli turizm uygulamasından gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Havalimanı, otel, restoran çalışanları ne yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi"

AYŞE YILDIZ - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin çok iyi kalitede turizm hizmeti verdiğini, alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin düşük olduğunu belirtti.

Büyükelçi Chilcott, AA muhabirine, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da vali, kaymakam ve emniyet müdürleri başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara verimli ziyaretler gerçekleştirdiğini aktardı.

Ziyaretlerde, Kovid-19 tedbirlerini de yerinde görme fırsatı bulduğunu vurgulayan Chilcott, turizm bölgelerinde de ciddi tedbirler alındığını gördüğünü belirtti.

Güvenli turizm uygulamalarını bizzat deneyimleme imkanı yakaladığını ifade eden Chilcott, "Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de pandemi riski düşük. İngiliz turistler güvenli şekilde Türkiye'ye seyahat edebilir. Güvenli turizm uygulamasından gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Havalimanı, otel, restoran çalışanları ne yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi." diye konuştu.

- "Güvenli turizm uygulamalarından etkilendim"

Chilcott, restoranlarda, otellerde hizmet veren herkesin olayın farkında olduğunu, çok dikkatli davrandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye çok iyi kalitede hizmet veriyor. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye'ye daha fazla İngiliz turist gelecek. Geçen sene Türkiye'yi 2,5 milyonun üzerinde İngiliz turist ziyaret etti. Bu yıl 3 milyona ulaşmasını bekliyorduk ancak pandemiden dolayı böyle bir şey mümkün olmadı. Türkiye bu şekilde güvenirliğini artırdığı sürece, turist sayısının artacağını düşünüyorum. Biraz da gelişmelere bağlı. Gelen turistlerin de maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor."

İngilizlerin genellikle güneş olan yerlerde tatil yapmayı sevdiğine işaret eden Chilcott, bu konuda Türkiye'nin şansının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Chilcott, yerleşik İngilizlerin Kovid-19 sürecini Türkiye'de geçirdiğine değinerek, bu süreçte kuralların ne olduğuyla ilgili sorular aldıklarını söyledi.

Herkesin bilinen kurallara uyduğunu vurgulayan Chilcott, "Burada, hiçbir İngiliz vatandaşında panik görmedik. Kendisini güvende hissetmeyen birisiyle karşılaşmadım." dedi.

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