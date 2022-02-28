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İngiltere eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, ihanet görüntülerini anlattı! Aylar sonra itiraf etti: Sosyal mesafe kurallarını...

28.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Sun'ın sosyal mesafe kuralı yürürlükteyken yardımcısı Gina Coladangelo'yu öptüğünü gösteren fotoğraf ve görüntüleri sızdırdıktan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock görevinden istifa etmişti. Olayın ardından aylar sonra açıklama yapan Hancock, eski danışmanına aşık olduğunu itiraf etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli ve üç çocuk sahibi danışmanı Gina Coladangelo ile bakanlıkta öpüşmesi dünyanın konuştuğu bir skandal haline gelmiş, olay sonrası Hancock önce ''Sosyal mesafeyi ayarlayamadım'' şeklinde bir açıklama yapmış sonraki günlerde de tepkiler nedeniyle istifa etmişti. Bakan ve danışmanının istifa etmesinden sonra, ikilinin eşlerinden ayrılarak beraber yaşadıkları iddia edilmişti. Eski bakan CEO Günlüğü’nün podcastinde çekilen görüntülere dair açıklamada bulundu.

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“ONLAR BENİM ÖNERDİĞİM YÖNERGELERDİ”

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Sunucu tarafından İngiltere eski Sağlık Bakanı Matt Hancock’e 6 Mayıs 2021’de ortaya çıkan görüntüler sırasında hükümetin aile dışı üyelerle sosyal mesafeyi korunmasına yönelik olarak konulan yasaklar hatırlatıldı. Görevinden istifa etme kararı için açıklama yapan Hancock, “Sosyal mesafe kurallarını çiğnediğim için istifa ettim. O zamana kadar aslında kural değildiler, kanun değildiler ama mesele bu değil. Mesele şu ki, onlar benim önerdiğim yönergelerdi. Ancak yasakları çiğnedim. Çünkü aşık oldum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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