Ukrayna eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı, Rus birlikleriyle savaşmak için eğitime başladı! Sosyal medyada gündem yarattı

Ukrayna eski güzellik kraliçesi seçilen Anastasia Lenna, 2015 yılında ülkesini "Miss Grand Uluslararası Güzellik Yarışması"nda temsil etmişti. Tüm dünya gibi Rus işgaline tepki gösteren Lenna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tacını ordu botları ve bir saldırı tüfeğiyle takas ettiğini gösterdi.

Lenna öncelikle elinde silahla, başkent Kiev'de Rus güçlerinin harabeye döndürdüğü bir binanın önünde çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Ardından ise silah ve atış eğitimi aldığı anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. 75 bin takipçisi bulunan Lenna, "Ukrayna'yı işgal için sınırımızı geçen herkes öldürülecek!" ifadesiyle meydan okudu.

“O GERÇEK VE GÜÇLÜ BİR LİDER”

Anastasia Lenna, "gerçek ve güçlü bir lider" olarak tanımladığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte Ukrayna ordusuna mensup olan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

Rusya işgalinin başladığı günden itibaren sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Lenna, Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek ve bağış talep ettiği paylaşımlarıyla gündem yarattı.



