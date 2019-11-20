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Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi.

Tottenham Kulübü, Portekizli teknik direktör Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, "Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce ülkesinde Benfica, Porto, Uniao de Leiria, İngiltere'de Chelsea, Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid'de görev alan Mourinho, birçok kupa kaldırma başarısı gösterdi. Aralık 2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mourinho, yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Porto ve Inter'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer kez mutlu sona ulaştı.

Premier Lig'de son 5 maçını kazanamayan Tottenham, 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer aldı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
mourinho İngiltere Premier Lig Tottenham

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
çok sürmez önce italia sonra tr sonra Arabia sonra da çin çin
Bay Bay Tottenham . Egosuyla bir takımı bitirişini izleyeceğiz.
başlıktan terim gitti bu geldi sandım
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