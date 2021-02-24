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İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı

24.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin korona virüs tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs’ta kaldıracağını açıklaması, Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda sevinçle karşılandı.Peninsula Tour Genel Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Şimdiden olumlu sinyaller almaya başladık.

İngiltere’nin korona virüs tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs’ta kaldıracağını açıklaması, Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda sevinçle karşılandı.
Peninsula Tour Genel Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Şimdiden olumlu sinyaller almaya başladık. Rezervasyon taleplerindeki yükseliş dün itibariyle hissedilir oranda yükseldi" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran’a kadar 4 aşamada kaldıracaklarını açıkladı. Okulların ve iş yerlerinin açılması ile spor etkinliklerine seyircilerin alınmasını da kapsayan plana göre, İngiltere vatandaşları 17 Mayıs’tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebilecek. İngiltere’nin verdiği bu karar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Kuşadası’ndaki turizmciler arasında mutlulukla karşılandı.
"Rezervasyonlar arttı"
Kararla birlikte İngiltere’den Türkiye ve Kuşadası’na yönelik yapılan erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten Peninsula Tour Genel Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Şimdiden olumlu sinyaller almaya başladık. Rezervasyon taleplerindeki yükseliş dün itibariyle hissedilir oranda yükseldi. Bu bizler için çok güzel bir gelişme. Çünkü İngiltere Türkiye ve Kuşadası için çok ciddi bir kaynak pazar. Pandeminin olmadığı 2019 yılında Türkiye, 727 bin 532 İngiliz turisti ağırlamıştı" dedi.
"Destek Haziran’a kadar sürmeli"
Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, devletin turizm sektörüne verdiği desteğin haziran ayına kadar sürmesi gerektiğini söyledi. Sektörün yaz döneminde toparlanma sürecine gireceğini ifade eden Çiçek, "İç turizm 12 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Bayramı ile hareketlenecek. Haziran ve temmuz ayları otellerin en yüksek doluluk oranına ulaşacağı dönem olacak. Bu nedenle Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerine hiç ara vermeden devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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