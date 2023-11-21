YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İngiltere'de gümüş madalya kazanan milli cimnastikçiler, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

İngiltere'de gümüş madalya kazanan milli cimnastikçiler, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

21.11.2023 14:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, Samsun'a geldi.

Birmingham kentinde 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada kadınlar senkronda 44.030 puanla dünya ikincisi olan Samsunlu Tuba Bade Şahin ve Çankırılı Ada Kanat'ı Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karşıladı.

Milli sporcu Tuba Bade, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda da bireyselde de gümüş madalya elde etmişti.

Çiçeklerle karşılanan sporcuları tebrik eden Dereci, "Trampolin cimnastik tarihimizde ilk kez Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Samsunlu milli sporcumuz Tuba Bade Şahin ve antrenörleri Rıfat Çağdaş Keskür ile Zeyno Ünal Keskür'ü tebrik ediyorum. Gurur duyduk." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildiNemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi
Yunusemre kendi elektriğini üretecekYunusemre kendi elektriğini üretecek
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:25
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Sağlik eczanesi
Terme
Değirmenbaşi eczanesi
Carsamba
Karaoğlan eczanesi
Havza
Zümrüt eczanesi
Ilkadim
Pelin eczanesi
Vezirkopru
Salipazari eczanesi
Salipazari
Canalp eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.