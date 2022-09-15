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İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı

15.09.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı

LONDRA (AA) - İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından polisin monarşi karşıtı protestoculara yönelik tutumu ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi.

Monarşi karşıtı protestolarda gerçekleşen gözaltılar sosyal medyada tepki aldı ve birçok kişiyi ve insan hakları aktivistini harekete geçirdi.

Kampanya grubu Republic, son gözaltılarla ilgili endişelerini dile getirmek üzere, polis yetkililerine "taç giyme töreni öncesi protestoların barışçıl bir şekilde devam etmesine izin verilmesini" beklediklerini yazdı.

Sivil hak grupları ve milletvekilleri de harekete geçti.

Gazeteci Neil Mackay, Twitter'da "Neden monarşi hakkında tartışma yok?" şeklinde paylaşımda bulundu.

Mackay paylaşımında, "Cumhuriyetçilerin görüşlerini dile getirmelerine izin verilmeli. Monarşi karşıtları herhangi bir platformdan mahrum bırakılıyor, ya da daha kötüsü, susturuluyor ve hatta gözaltına alınıyor. Kendinden emin ve olgun bir demokrasinin ayırt edici özelliği, uygulama zorunluğu değil, tartışmadır." ifadesine yer verdi.

Muhafazakar Parti vekili David Davis de İskoçya polisinden "ifade özgürlüğü ilkesini feda etmemelerini" istedi.

Davis, sosyal medyada "Dün İskoçya Emniyet Müdürü'ne, monarşi karşıtı bir protestocunun polis tarafından suçlanması konusundaki endişemi dile getirerek yazdım." paylaşımında bulundu.

Milli yas sürecinde saygılı olmak ve ifade özgürlüğü ilkesini feda etmemek gerektiğinin altını çizen Davis, "Ben sadık bir monarşistim ancak cumhuriyetçilerin de herkes kadar görüşlerini dile getirme hakkı var." ifadesini kullandı.

- Yeni protesto organize edildi

Ülkede Kral 3. Charles'ın Galler’in başkenti Cardiff'i ziyaret edeceği 16 Eylül için sessiz bir protesto planlandığı bildirildi.

Yerel basında, protestocuların Cardiff Kalesi’nin dışında bir araya geleceği ve "Neden Monarşi?", "Kralın tanrısal hakları?" ve "Şimdi gerçek demokrasi" yazılı pankartlar taşıyacağı belirtildi.

Protestolara katılanların Galler halkının monarşi olmadan farklı bir geleceğin mümkün olup olmadığını düşünmesini talep ettiği aktarıldı.

- Gösterilerde protestocular gözaltına alındı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Edinburgh'da monarşi karşıtı pankart taşıyan bir protestocu polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının pankartında Kraliçe Elizabeth’in ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a yönelik "Benim kralım değil." ifadesinin yer aldığı bildirildi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutunun taşınması sırasında Prens Andrew'u hedef alarak "hasta, yaşlı adam" diye bağıran bir başka protestocu da etraftakiler tarafından dövülmesinin ardından gözaltına alındı.

Olayın görüntülerini içeren video sosyal medyada büyük etki uyandırdı.

Ayrı bir olayda ise Londra'da polis bir avukata, "Benim kralım değil." yazılı bir pankart görürse gözaltına alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avukatın elinde boş bir pankart tuttuğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Protesto monarşi

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