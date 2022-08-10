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İngiltere'de yüzlerce kişinin sahte evliliğe rağmen yargılanmadığı bildirildi

10.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yüzlerce kişinin sahte evliliğe rağmen yargılanmadığı bildirildi

İngiltere’de yüzlerce kişinin sahte evlilik yapmasına rağmen yargılanmadığı ve halen ülkede yaşamına devam ettiği belirtildi.

BBC’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında elde ettiği belgelerde, Brexit sonrası İngiltere’de yaşamak için yüzlerce kişinin sahte evliliğe başvurduğu ortaya çıktı.

Verilerde, 2018-2021 döneminde Avrupa Birliği (AB) vatandaşı ile AB vatandaşı olmayan 365 çiftin tespit edildiği kaydedildi.

Oturum izni alabilmek için yapılan sahte evliliklerin yargıya taşınmadığı, son cezai kovuşturmaların en son 2018’de yapıldığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra son 2 yılda kimsenin sahte evlilik nedeniyle sınır dışı edilmediği aktarıldı.

Sahte evlilik yapan bireylerin çoğunluğunun Arnavutluk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk'tan Dr. Ervin Muco, birçok kişinin bu durumu yeni bir hayata başlangıç bileti olarak gördükleri için suç çetelerine para ödediğini söyledi.

Eski polis olan Tirana Üniversitesindeki Prof. Krenar Ahmeti, suç çetelerinin bu konuda çok önemli rol oynadığını dile getirdi.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını sırasında konuya ilişkin daha az soruşturma yapıldığını açıkladı.

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