İnme inmeden 6 saatiniz var

Tıpta zamana karşı yarışılan hastalıklardan belki de en önemlisi olan, halk ağzında “inme” olarak tanımlanan beyin felci, ülkemizde her yıl 200 bin kişiyi etkiliyor, her 3 dakikada bir kişi ise inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yıldız Arslan, yüzde uyuşma, kol ve bacaklarda ani güç kaybı, konuşulanları anlayamama, görme kaybı, dengesini sağlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren inmeden etkilenen kişinin, en geç 6 saat içerisinde tam donanımlı bir hastanede tedaviye alınması durumunda, sağlığına kavuşabileceğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı listeye göre tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 3. Sırada yer alan inme, son 20 yıldır tanı ve tedavi alanında yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde tedavi edilebilir bir hastalık durumuna geldi. İnmenin tıpkı kalp krizi gibi, beyne giden damardaki kan akışının pıhtı sebebiyle kapanması sonucu beynin kan beslenmesinin engellenmesi ve beyindeki hücrelerin ölmeye başlaması olarak tanımlanabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yıldız Arslan, bu durumun beyin hasarına ve hatta ölüme neden olabileceğini belirtti.

Bu belirtilere dikkat edin

Kişinin belirtileri doğru yorumlarsa, inme geçirdiğini anlayabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Yıldız Arslan, “İnme, adından da anlaşılabileceği gibi aniden gelişir. Bu nedenle aniden olan kolda, bacakta güç kaybı, bilinç kaybı, ağızda kayma, çekilme, konuşma ve anlama bozukluğu, baş dönmesi, denge kaybı, çift ya da bulanık görme, bir tarafın uyuşması gibi belirtiler gösterir. Bu belirtilerden biri ya da bir kaçı olması durumunda hemen tam donanımlı bir hastaneye başvurulması gerekir” diye konuştu.

Kimler risk altında?

İnmenin, herkeste görülebilen bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yıldız Arslan, “Özellikle 60 yaş üstü kişilerde daha çok görülüyor. Ayrıca, hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, yüksek kolesterol, genetik hastalıklar, sigara ve alkol kullanımı beyin damarlarının tıkanmasını kolaylaştıran faktörler. Bu riskleri ne kadar azaltırsak inmeden o kadar korunabiliriz. Ayrıca, doymuş yağ asitleri ve basit karbonhidrat içeren yiyeceklerden kaçınmak, lifli besinler yemeye özen göstermek, meyve sebze ağırlıklı beslenmek, tuzu kısıtlamak önem taşıyor. Özellikle Akdeniz tarzı yani zeytinyağı ve sebze içerikli beslenmenin inmeden koruyucu olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur” dedi.