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İnönü Belediye Başkanlığından esnaf ve vatandaşlara ücretsiz çok kullanımlık maske

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından mahalleye kurulan pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz çok kullanımlık maske dağıtıldı.İlçede Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen çok kullanımlık maskeler İnönü Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Oklubalı Mahallesine kurulan pazarda vatandaşa ve pazarcı esnafına dağıtıldı.

Eskişehir İnönü İlçesinde Belediye Başkanlığı tarafından mahalleye kurulan pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz çok kullanımlık maske dağıtıldı.
İlçede Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen çok kullanımlık maskeler İnönü Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Oklubalı Mahallesine kurulan pazarda vatandaşa ve pazarcı esnafına dağıtıldı. ’Maskeler Bizden Sağlık İçin Takmak Sizden’ sloganı ile ilk günden bugüne bir an olsun pandemi ile mücadeleye ara vermeyen İnönü İlçe Belediye Başkanlığının yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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