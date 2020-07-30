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İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 20:04 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara, kabirlere dikmeleri için çiçek dağıtımı yaptı.İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı arifesinde de İsmetpaşa ve Yenice Mahalle Mezarlıklarında çiçek dağıtıldı.

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara, kabirlere dikmeleri için çiçek dağıtımı yaptı.
İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı arifesinde de İsmetpaşa ve Yenice Mahalle Mezarlıklarında çiçek dağıtıldı. İnönü Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişlerinde dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine diktiler.
Kabir ziyaretinde bulunmak üzere mezarlıklara gelen ve İnönü Belediyesinin armağanı olan çiçekleri alan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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