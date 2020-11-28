YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü Belediyesi şantiyesine ikinci bina

İnönü Belediyesi şantiyesine ikinci bina

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, Fen İşleri şantiyesini yapımını kısa sürede tamlamadığı ek bina ile geliştirdi.2015 yılında metruk bir alandan İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan modern bir tesise taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri şantiyesi yapılan çalışmalar ile genişlemeye devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, Fen İşleri şantiyesini yapımını kısa sürede tamlamadığı ek bina ile geliştirdi.
2015 yılında metruk bir alandan İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan modern bir tesise taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri şantiyesi yapılan çalışmalar ile genişlemeye devam ediyor. Fen İşleri şantiye alanında ilki 2015 yılında tamamlanan çelik konstrüksiyonlu binanın yanına 650 metrekare trapez sac kullanılarak çatı ve cephe kaplaması tamamlanan ikinci bina da hizmete sunuldu.
Yapılan ek bina ile birlikte İnönü Belediyesi ilçe sakinlerine Fen İşleri şantiyesinde daha geniş ve modern bir alanda hizmet vermeye devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:05
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.