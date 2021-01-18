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İnönü Belediyesi’nden kar yağışına anında müdahale

18.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu İnönü ilçesinde oluşturulan ekipler yağışın ilk saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladı.Tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu Eskişehir İnönü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu İnönü ilçesinde oluşturulan ekipler yağışın ilk saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladı.
Tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu Eskişehir İnönü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, İnönü Belediyesi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri yağışın ilk saatlerinden itibaren vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için ana arter ve ara yollarda kar küreme ve yol açma çalışması yaptılar. Ekipler, kar sıyırıcı ve tuzlama makineleri ile yollarda oluşabilecek don ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışması da gerçekleştirdiler.
Karla mücadele çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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