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İnönü camilerinde bayram temizliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

İnönü Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.İnönü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mahallelerin tamamındaki camilerde vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri için temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

İnönü Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
İnönü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mahallelerin tamamındaki camilerde vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri için temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların daha sağlıklı ortamda ibadet etmeleri için camileri sürekli dezenfekte eden ve girişlerine dezenfektan stantları koyan İnönü Belediyesi çalışmalar kapsamında; Oklubalı, Dutluca, Kümbet Yeniköy, Kümbet, Kümbet Akpınar, Esnemez, Dereyalak, Aşağıkuzfındık, Yukarıkuzfındık, Yörükyayla, Erenköy ve Seyitali mahallelerindeki cami ve park bahçelerde cam, kapı, pano ve ayakkabılıkların temizliği, halıların süpürülmesi ve çim biçimi ile birlikte camilerin bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.
Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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