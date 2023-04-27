İnönü çiftçisine yüzde 70’i hibe ayçiçeği tohumu desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde hazırlanan "İnönü ve Mahmudiye İlçelerinde Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" ile yüzde 70 hibe ayçiçeği tohumu desteği almaya hak kazanan çiftçilere yönelik olarak tohum teslim töreni düzenlendi.

Törene Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed

Proje ile 2 bin 500 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla İnönü İlçesinde 71 çiftçiye bin 250 kilogram ayçiçeği (Gündöndü) tohum desteği sağlandı. Konuyla ilgili açıklamada, "Bunun öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” Projesi çerçevesinde 2023 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce uygulanması planlanan, İl Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri istikametinde hazırlanıp Bakanlığa sunulması sonucunda, yapılan değerlendirmede Eskişehir’de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazanmış, bu çerçevede yer alan projelerden olan Eskişehir’de "Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi" ile Beylikova, Tepebaşı, Günyüzü, Odunpazarı, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerinde Proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 223 çiftçiye 4 bin 260 kilogram ayçiçeği tohumu desteği verilerek 8 bin 520 dekar alanda ayçiçeği üretimi için başlangıç yapılmıştı. Sağlanan bu desteklerle “İnönü ve Mahmudiye İlçelerinde Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi” ile beraber Eskişehir’de yüzde 70’i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 30’u çiftçi katkısı ile temin edilen toplamda 2 milyon 927 bin 500 TL bütçe ile ve toplamda 335 çiftçiye 6 bin 260 kilogram ayçiçeği tohumu desteği verilerek 12 bin 520 dekarlık tarım arazisi, ayçiçeği ekilerek üretime kazandırılmış olacaktır. Eskişehir, ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olup, üretimdeki payını Bakanlığın da katkılarıyla yıllar itibariyle daha üst seviyelere taşıma eğiliminde olmuştur. Eskişehir’de 2004 yılında 63 bin 900 dekar üretim alanı ve 13 bin 658 ton üretim miktarı bulunan ayçiçeği üretimi, 2022 üretim sezonu sonunda alan bazında yüzde 300 gibi bir artışla 176 bin 082 dekarlık üretim alanına, ürün bazında ise yüzde 400 gibi önemli bir artışla 55 bin 142 ton üretim miktarına ulaşmıştır" denildi.

