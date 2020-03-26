YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri

İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye ekipleri kapalı pazar yerinde denetimler gerçekleştirdi.İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, ilçe merkezinde kurulan kapalı pazar yerinde tezgah açan esnafa ve alışveriş yapan ilçe sakinlerine koronavirüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri

Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye ekipleri kapalı pazar yerinde denetimler gerçekleştirdi.
İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, ilçe merkezinde kurulan kapalı pazar yerinde tezgah açan esnafa ve alışveriş yapan ilçe sakinlerine koronavirüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası ekipler tarafından, pazarcı esnafına ‘’meyve ve sebzelerin seçilerek alınmaması’’ yazılı uyarıcı etiketleri tezgahlarına astırıldı.
İnönü Belediyesi tarafından salgının yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında kapalı pazar yerinde başlatılan “meyve ve sebzelerin vatandaşlar tarafından seçilerek alınmaması” ile ilgili uyarıcı etiketler uygulaması İlçe sakinleri tarafından beğeni ile karşılandı.

İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Türk Sağlık Sen kapsayıcı iyileştirmeler istedi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:09
İkindi
16:38
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Bulvar Eczanesi
Tepebasi
Günay Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.