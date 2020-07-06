YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç üniversiteden biri oldu

İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç üniversiteden biri oldu

MALATYA HABERLERİ  | 06.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’nin tüm birimlerinin kalite yönetim sistemi belgesi almasıyla Türkiye’de birkaç üniversiteden biri olduğu bildirildi.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç üniversiteden biri oldu

Malatya İnönü Üniversitesi’nin tüm birimlerinin kalite yönetim sistemi belgesi almasıyla Türkiye’de birkaç üniversiteden biri olduğu bildirildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin tüm birimlerinin kalite yönetim sistemi belgesi alıp Türkiye’de birkaç üniversiteden biri olduklarını sosyal medya hesabında açıkladı. Kızılay, “İnönü Üniversitesi tüm akademik ve idari birimleri TSE ISO 9001 2015 Kalite yönetim sistemi belgesi almıştır. Tüm birimleri bu belgeye sahip ülkemizin birkaç üniversitesinden biri olmayı başardık” dedi.
İnönü Üniversitesi’nin 13 idari birimi, 30 araştırma ve uygulama merkezi, 14 fakülte, 6 enstitü, 4 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokul, TSE ISO 9001 2015 Kalite yönetim sistemi belgesi aldığı kaydedildi.

İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç üniversiteden biri oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Malatya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:40

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Kernek Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.