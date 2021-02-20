YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. İnönü Üniversitesi projesine destek

İnönü Üniversitesi projesine destek

20.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnönü Üniversitesi projesine destek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kendiliğinden Yerleşen Hibrit (Karma) Lif Takviyeli Betondan Bir Döküm Tekniği İle Üretilen V Şekilli Betonarme Katlanmış Plak Elemanların Kalınlığı Üzerinde Lif Hibridizasyonunun Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, destek alma hakkı elde etti.İnönü Üniversitesi tarafından sözü edilen projenin desteklenmeye hak kazanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Prof.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kendiliğinden Yerleşen Hibrit (Karma) Lif Takviyeli Betondan Bir Döküm Tekniği İle Üretilen V Şekilli Betonarme Katlanmış Plak Elemanların Kalınlığı Üzerinde Lif Hibridizasyonunun Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, destek alma hakkı elde etti.
İnönü Üniversitesi tarafından sözü edilen projenin desteklenmeye hak kazanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Kazım Türk’ün yürütücülüğünü yaptığı, Prof. Dr. Paki Turğut’un araştırmacı olduğu bölümümüz yüksek lisans öğrencisi Metin Katlav’ın bursiyer olarak görev aldığı TUBİTAK 1002 projesi desteklenmeye hak kazandı” denildi.
Açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi: “Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Kazım Türk’ün yürütücülüğünü üstlendiği, "Kendiliğinden Yerleşen Hibrit (Karma) Lif Takviyeli Betondan Bir Döküm Tekniği İle Üretilen V Şekilli Betonarme Katlanmış Plak Elemanların Kalınlığı Üzerinde Lif Hibridizasyonunun Etkisinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1002 projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:45
İkindi
15:47
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Beyza Nur Eczanesi
Merkez
Cemsultan Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Yeşilyurt’ta sağlıklı hayat için yürüyüş

Yeşilyurt’ta sağlıklı hayat için yürüyüş

Malatya’da yaşlılara özel destek

Malatya’da yaşlılara özel destek

17 ekiple 81 iş yeri denetlendi

17 ekiple 81 iş yeri denetlendi

Esnafın pandemi sorunları masaya yatırıldı

Esnafın pandemi sorunları masaya yatırıldı

Kahtalı: Büyük şahlanışa vesile olacak

Kahtalı: Büyük şahlanışa vesile olacak

Malatya’da hizmet destanı yazılıyor

Malatya’da hizmet destanı yazılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.