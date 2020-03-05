YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

MALATYA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi.UTEAK Genel Kurulu’nun toplantısında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce programlarının Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları’nın tümünü karşıladığına karar verilerek, mezuniyet öncesi eğitimi 6 yıllığına akredite edildi.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen tıp fakültelerinden biri olurken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi.
UTEAK Genel Kurulu’nun toplantısında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce programlarının Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları’nın tümünü karşıladığına karar verilerek, mezuniyet öncesi eğitimi 6 yıllığına akredite edildi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen tıp fakültelerinden biri olurken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da yaptığı açıklamada "Tıp Fakültemizin Türkçe ve İngilizce programları Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları’nın hepsini karşılayarak, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 6 yıllığına akredite edildi" ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Malatya Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:43
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Kernek Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.