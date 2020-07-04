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İnönü üniversitesi URAP’ta öne çıktı

MALATYA HABERLERİ  | 04.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi URAP’ta öne çıktı.

İnönü üniversitesi URAP’ta öne çıktı

Malatya İnönü Üniversitesi URAP’ta öne çıktı. Üniversitelerin performans notu olarak bilinen University Ranking By Academic Performance (URAP) verilerinde İnönü Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 25.sıraya yükseldi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, URAP’ta devlet üniversiteleri arasında 25.sıraya yükselmelerini değerlendirirken, “ Üniversitemiz University Ranking By Academic Performance(URAP) verilerinde daha öne yükseldi. Hedefimiz ülkemizin ilk on üniversitesi içinde olmak. Sağlıkta hedefimize ulaştık” dedi.
İnönü Üniversitesi’nin URAP verileri son 5 akademik yılda, devlet üniversiteleri arasında, 2015-2016 akademik yılı 28.sıra, 2016-2017 akademik yılı 27.sıra, 2017-2018 akademik yılı 25.sıra, 2018-2019 akademik yılı 27.sıra ve 2019-2020 akademik yılı 25.sıra olduğu kaydedildi.

İnönü üniversitesi URAP’ta öne çıktı

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