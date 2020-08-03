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İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda olacak

MALATYA HABERLERİ  | 03.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.Covid-19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak adayların en az riskle tercih süreçlerini geçirmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacak.Fuarla ilgili ayrıntılı bilgilere İnönü Üniversitesi web sitesi adresinden ulaşılabilecek.

İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda olacak

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.
Covid-19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak adayların en az riskle tercih süreçlerini geçirmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacak.
Fuarla ilgili ayrıntılı bilgilere İnönü Üniversitesi web sitesi adresinden ulaşılabilecek.

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Tuba Eczanesi
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Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
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