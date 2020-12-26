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İnönü Üniversitesi’nde Azerbaycan konseri

MALATYA HABERLERİ  | 26.12.2020 13:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan`ın Karabağ Savaşı’ndaki zaferi dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesi tarafından “Kardeş Zaferi Azerbaycan Konseri” düzenlendi.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Azerbaycanın Karabağ Savaşı’ndaki zaferi dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesi tarafından “Kardeş Zaferi Azerbaycan Konseri” düzenlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter, fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürlerinin yanı sıra akademik ve idari personel katıldı. Saygı duruşu ve Azerbaycan ile Türkiye Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan konserin açılış konuşmasını yapanİnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinden söz etti. Kızılay, kardeş Azerbaycanın 44 gün süren büyük bir zaferle sonuçlandırdığı Karabağ Zaferi’nin bütün Türkiye’de büyük bir sevinçle karşılandığına dikkat çekerek, “Biz bu zaferin hem Azerbaycanın hem Türkiyenin zaferi olduğunu görüyoruz. Büyük bir haksızlığa uğramış, işgal edilmiş Azerbaycanın toprakları olan Karabağ tekrar öz yurduna kavuşmuştur. Kardeş Azerbaycanın şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman askerlerimizi kutluyorum. Bu muhteşem zafer hem Azerbaycan hem Türkiye’ye kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Diğer taraftan konserin sunuculuğunu yapan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Ansarov, Azerbaycan toprağı olan Karabağ`ın 30 yıl aradan sonra düşman işgalinden kurtarıldığını ifade ederek, 27 Eylül’de başlayıp 8 Kasım’da Şuşa’nın işgalden kurtarılmasıyla biten 2. Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan zaferini taçlandırdığını vurguladı.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Ferid ve Nazile Adıgüzelzade ile Goncagül Başkak’ın sahne aldığı konserde sırasıyla, “Azerbaycan”, “Sevmek Nedir?”, “Azerbaycan Türkiye”, “Karabağ”, “Yalgızam”, “Qarabağa Gedirem” şiirleri okundu ve ardından Azerbaycan halk türküsü “Laçın” seslendirildi.
Konser sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sahne alan sanatçılara plaket takdim etti.

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