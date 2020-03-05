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İnönü Üniversitesi’nde ’Bahar Kalkanı’ operasyonuna destek

MALATYA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’nde ’Bayrak Yürüyüşü’ düzenleyen öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği ’Bahar Kalkanı’ operasyonuna destek verdi.İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarının organizesi ile gerçekleşen yürüyüşe, akademik ve idari personeller de destek verdi.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde ’Bayrak Yürüyüşü’ düzenleyen öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği ’Bahar Kalkanı’ operasyonuna destek verdi.
İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarının organizesi ile gerçekleşen yürüyüşe, akademik ve idari personeller de destek verdi. Ellerinde, "Vatan sana canım feda", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" gibi pankartlarla ile yürüyen çok sayıda öğrenci Türk Bayraklarıyla birlikte İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.
Bilgeler Yolu boyunca süren yürüyüşün sonunda ise İdlib’te rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için dua edilirken, yapılan konuşmalarda ise ’Bahar Kalkanı’ operasyonuna tam destek verildi.

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